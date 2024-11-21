В КНР заявили, что поставки оружия на Тайвань мешают связям США и Китая

В посольстве КНР рассказали, что мешает налаживанию связей между Пекином и Вашингтоном. Пресс-секретарь китайского посольства Лю Пэнъюй напомнил, что США продают Тайваню оружие, что является нарушением принципа «одного Китая».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что глава Пентагона Ллойд Остин предложил провести переговоры с китайским коллегой Дун Цзюнем на встрече «АСЕАН плюс» в Лаосе, но в КНР якобы отвергли это предложение. Лю Пэнъюй прокомментировал эти сообщения.

«Что касается взаимодействия между военными, у меня нет информации о ситуации. Но что касается продажи США оружия китайскому региону Тайвань, я должен указать на то, что такие шаги являются серьезным нарушением принципа "одного Китая" и трех совместных коммюнике Китая и США, особенно от 17 августа 1982 года», - напомнил пресс-секретарь, его цитирует ТАСС.

Также он отметил тот факт, что американские лидеры обещали не поддерживать «независимость Тайваня», однако нарушают данное обещание, поскольку продолжают вооружать остров.

Проблема продажи оружия Тайваню является одной из ключевых во взаимоотношениях Китая и США. Так, недавно на встрече с американским президентом Джо Байденом председатель КНР Си Цзиньпин перечислил четыре «красные линии» для Пекина, и одной из них стал вопрос о независимости острова.