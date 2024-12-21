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Байден выделил Тайваню военную помощь на $571,3 млн

В Белом доме сообщили, что президент Байден распорядился выделить Тайваню военную помощь на 571 миллион долларов.
Дарина Криц 2024-12-21 06:25:45
© Фото: Samuel Corum - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress

Действующий президент США Джо Байден отдал приказ поставить Тайваню военную помощь, ее объем оценивается в 571,3 миллиона долларов. На сайте Белого дома сообщается, что он поручает главе Государственного департамента Энтони Блинкену выделить обозначенную сумму на расходы американского минобороны, а также на военное образование и помощи Тайваню.

«Настоящим я делегирую Государственному секретарю полномочия в соответствии с разделом 506(a)(3) FAA по распоряжению о выделении до 571,3 миллиона долларов США на оборонные статьи и услуги министерства обороны, а также на военное образование и подготовку для оказания помощи Тайваню», - опубликовала пресс-служба заявление Байдена.

На протяжении 75 лет остров Тайвань управляется собственной администрацией. В  1949 году туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши после поражения в гражданской войне в Китае.

Официальный Пекин заявляет, что Тайвань - это неотъемлемая часть Китайской Народной Республики. Эта позиция поддерживается большинством государств, включая Россию. США же в последние годы усилили контакты с правительством Тайваня и начали поставлять ему различную помощь.

#в стране и мире #Белый дом #Джо Байден #Тайвань #военная помощь
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