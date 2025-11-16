Молчание, которое сохраняет Белый дом по поводу коррупционного скандала в сфере энергетики Украины, является редким случаем. Таким мнением поделился спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он прокомментировал публикацию телеканала Fox News, посвященную расследованиям хищений на Украине.

«Редкий случай, когда Белый дом сохраняет молчание»,- написал он в соцсети Х.

До этого украинские паблики со ссылкой на правоохранителей сообщили о возможной причастности Владимира Зеленского к масштабным хищениям на Украине. По информации журналистов, глава киевского режима появляется на некоторых записях по делу бизнесмена Тимура Миндича. О возможной причастности Зеленского заявил и колумнист Bloomberg Марк Чемпион. Он ожидает новых разоблачений, учитывая, что детективы НАБУ и САП располагают многочасовыми записями переговоров подозреваемых.

На этой неделе оперативники Национального антикоррупционного бюро Украины пришли с обысками к Тимуру Миндичу. Предпринимателя еще называют «кошельком Зеленского». Полтора года следователи распутывали клубок махинаций, в которые были вовлечены ближайшие соратники главы киевского режима. Резонансный скандал с хищениями десятков миллионов долларов, в том числе западной помощи, привлек в внимание западных спонсоров режима.

В частности, New York Times пишет о рисках для Владимира Зеленского потерять доверие и поддержку со стороны союзников. Кроме того, громкий скандал бросает тень на его имидж. Борьба с коррупцией была одним из предвыборных лозунгов Зеленскому. Об этом ему напомнили десятки митингующих, которые накануне вышли на улицы Киева требовать его отставки.