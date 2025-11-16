В Минобороны России поделились кадрами освобождения Ровнополье в Запорожской области. Его заняли подразделения группировки войск «Восток».

Уточняется, что в освобождении участвовали штурмовики 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии группировки войск «Восток». Вслед за взятием поселка Яблоково, российские военные провели стремительный штурм и взяли под контроль Ровнополье.

Несмотря на плотный огонь боевиков и заранее подготовленные ими позиции, штурмовые группы выбили противника из опорных точек. Наши бойцы водрузили флаг Российской Федерации над центральной частью поселка.

Успех воинов-приморцев стал возможен благодаря их решительным и смелым действиям. Сразу после освобождения Новоуспеновского и Нового российские военные, не давая противнику опомниться и закрепиться на новых рубежах, совершили рывок на 5 километров в глубину обороны ВСУ.

Четкое взаимодействие штурмовых групп, грамотное использование разведданных и личное мужество каждого бойца позволили развить наступление и надежно закрепиться в поселке. Таким образом, Ровнополье стал четвертым населенным пунктом, который освободили герои 114-го мотострелкового полка за прошедшую неделю. В Минобороны уточнили, что это шестой населенный пункт в Запорожской области, который заняли подразделения 127-й дивизии 5-й армии группировки войск «Восток» с начала ноября.

Ранее в Минобороны заявили, что подразделения группировки войск «Восток» в результате решительных действий освободили поселок Ровнополье Запорожской области. В сообщении Минобороны отмечается, что российские войска нанесли поражение формированиям двух штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Гуляйполе и Покровское Запорожской области. В Днепропетровской области разбиты формирования боевиков в районах поселков Герасимовка и Орлы.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.