МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Бойцы поделились кадрами боев за Яблоково в Запорожской области

Под контроль дальневосточников перешел очередной район обороны противника, его площадь составляет более шести квадратных километров.
2025-11-15 14:45:10
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Минобороны России показали кадры боев подразделения группировки войск «Восток» в Запорожской области в населенном пункте Яблоково. Наши бойцы благодаря скоординированным действиям смогли развить наступление и занять очередной населенный пункт, уже девятый в этом месяце.

Уточняется, что штурмовые подразделения 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток», не снижая темпа наступления после освобождения Новоуспеновского и Нового, выбили противника из населенного пункта Яблоково в Запорожской области. Благодаря своим скоординированным действиям приморцы продвигаются вглубь оборонительных порядков противника в Гуляйпольском направлении, одновременно зачищая междуречье.

Подразделения ВСУ потеряли большое количество живой силы и более десятка единиц автомобильной техники в боях за населенный пункт. Под контроль дальневосточников перешел очередной район обороны противника, площадь которого составляет более шести квадратных километров.

Сегодня в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие взяли под свой контроль населенный пункт Яблоково Запорожской области. Во время боев было нанесено поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов, таких как: Терноватое, Гуляйполе, Затишье Запорожской области и Покровское Днепропетровской области.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов. 

#Минобороны РФ #спецоперация #восток #запорожская область #Яблоково
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
2
Микротехнологии для большого флота
3
Стальной рембат 20-ой армии
4
Гражданское судостроение
5
Зеленодольский судостроительный
6
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
8
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
10
«Панцирь». Работа в период СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 