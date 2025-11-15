В Минобороны России показали кадры боев подразделения группировки войск «Восток» в Запорожской области в населенном пункте Яблоково. Наши бойцы благодаря скоординированным действиям смогли развить наступление и занять очередной населенный пункт, уже девятый в этом месяце.

Уточняется, что штурмовые подразделения 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток», не снижая темпа наступления после освобождения Новоуспеновского и Нового, выбили противника из населенного пункта Яблоково в Запорожской области. Благодаря своим скоординированным действиям приморцы продвигаются вглубь оборонительных порядков противника в Гуляйпольском направлении, одновременно зачищая междуречье.

Подразделения ВСУ потеряли большое количество живой силы и более десятка единиц автомобильной техники в боях за населенный пункт. Под контроль дальневосточников перешел очередной район обороны противника, площадь которого составляет более шести квадратных километров.

Сегодня в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие взяли под свой контроль населенный пункт Яблоково Запорожской области. Во время боев было нанесено поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов, таких как: Терноватое, Гуляйполе, Затишье Запорожской области и Покровское Днепропетровской области.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.