На Украине сочли Минина и Пожарского пропагандой «российского империализма»

В соответствии с законом о декоммунизации, все объекты культурного наследия и географические названия, связанные с Мининым и Пожарским, теперь должны быть переименованы.
Ян Брацкий 2025-11-15 08:57:23
© Фото: Allexander Makarov, Russian Look, Global Look Press

Институт национальной памяти Украины назвал Кузьму Минина и Дмитрия Пожарского пропагандой «российского империализма». Теперь власти обязаны декоммунизировать все объекты культурного наследия и географические названия, связанные с их именами. Напомним, Минин и Пожарский в период Смутного времени собрали народное ополчение для борьбы с польскими интервентами. Под их руководством произошло освобождение Москвы в ноябре 1612 года. Именно эти события в России отмечают 4 ноября в День народного единства.

Борьба и советским и российским наследием на Украине началась в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. Власти на местах начали сносить памятники российскими деятелям советской эпохи, переименовывать улицы и города. После начала спецоперации процесс вытеснения всего русского значительно усилился. Киевский режим демонстративно дистанцируется от общей с Москвой истории, а также вымарывает упоминания о вкладе советского народа в победу во Второй мировой войне.

Ранее эксперты Института национальной памяти сочли Ивана Сусанина и его подвиг «мифологизированной пропагандой российского империализма». В настоящее время на Украине именем народного героя названы улицы в Днепропетровске и Харькове. Теперь их будут переименовывать.

#Украина #декоммунизация #минин и пожарский
