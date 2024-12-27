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На Аллее городов-героев в Киеве демонтировали «Минск» и «Москву»

В музее обосновали демонтаж названий Москвы и Минска, а также медали «Золотая Звезда» необходимостью реставрации и переосмысления.
Ян Брацкий 2024-12-27 21:37:29
© Фото: X/warmuseum_ua © Видео: X/warmuseum_ua

Названия Москвы и Минска исчезли с постаментов на Аллее городов-героев на территории музея истории Украины во Второй мировой войне. Об этом сообщает его пресс-служба.

Кроме того, рабочие демонтировали изображение советской медали «Золотая Звезда».

«Сегодня Музей войны совершил чрезвычайно важный и символический шаг-демонтаж букв, которыми изложены названия городов и изображение советской медали "Золотая Звезда" на Аллее городов-героев», - сообщила музейная пресс-служба в социальной сети Х.

Сколько времени уйдет на реставрацию и вернутся ли названия Москвы и Минска в музее уточнять не стали

В 2015 году на Украине началась «война» с советским наследием. В рамках так называемой декоммунизации власти переименовывают улицы и города, названные в честь деятелей времен СССР, сносят памятники и демонтируют памятные таблички.

Не так давно члены городского совета Киева обсудили возможность демонтажа памятников писателю Михаилу Булгакову, поэтессе Анне Ахматовой и композитору Михаилу Глинке, которые установлены в украинской столице.

В Полтаве пошли дальше и снесли памятник всемирно известному русскому поэту Александру Пушкину. На его месте установили инсталляцию в виде ракеты.

#Москва #музей #Киев #декоммунизация #Вторая мировая война #минск #Демонтаж
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