Конгресс США оценил вероятность конфискации активов РФ на $2,5 млрд

В случае конфискации, около $300 млн пойдут на инвестиции в ценные бумаги США и на гуманитарную помощь киевскому режиму.
Ян Брацкий 2025-11-15 07:22:54
© Фото: Hu Yousong XinHua Global Look Pres

Президент США Дональд Трамп с 50-процентной вероятностью может конфисковать половину от общего объема замороженных активов России в $5 млрд в 2026-2028 годах. Такую вероятность допустили в бюджетном управлении конгресса. Это произойдет в случае принятия им законопроекта «REPO for Ukrainians Implementation Act of 2025». Документ регулирует порядок использования замороженных российских активов в пользу киевского режима.

«Таким образом, управление, исходя из вероятностных оценок, предполагает, что в период с 2026 по 2028 год будет конфисковано 2,5 миллиарда долларов из российских суверенных активов», - заявили в управлении.

Если глава Белого дома пойдет на такой шаг, считают в конгрессе, то около $300 млн из этой суммы будут инвестированы в ценные бумаги США, а также потрачены на гуманитарную поддержку Киева. Отмечается, что полученные проценты будут доступны для поддержки Украины без дальнейшего ассигнования, начиная с года, следующего за конфискацией активов.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что не участвует в дискуссия со странами Евросоюза по вопросам возможной конфискации замороженных российских активов. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал попытки европейцев конфисковать суверенные активы Москвы старыми инстинктами колонизаторов и пиратов. Действия западников глава российской дипломатии считает открытым обманом и грабежом. Глава МИД напомнил, что законных способов экспроприации этих денег не существует.

Россия неоднократно предупреждала страны Запада о последствиях в случае изъятия своих суверенных активов. Так, председатель Государственной думы Вячеслав Володин пригрозил ЕС конфискацией западного имущества в пользу государства.

