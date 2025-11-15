МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп предложил РФ и КНР денуклеаризацию и сразу анонсировал ядерные испытания

Трамп заявил, что хочет сократить ядерное оружие.
Екатерина Пономарева 2025-11-15 06:11:50
© Фото: President of Russia Office apai, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение провести ядерные испытания. По его словам, они пройдут очень скоро.

Трамп назвал причину проведения испытаний. Он считает, что «другие люди тестируют», поэтому это нужно сделать и США.

Затем американский лидер предложил России и Китаю провести встречу о денуклеаризации. Трамп заявил, что хочет сократить ядерное оружие.

Ранее американские чиновники, отвечающие за энергетику и ядерную сферу, убеждали президента США Дональда Трампа не проводить испытания ядерного оружия. Политик считают, что «детонация оружия для испытания нецелесообразна».

Напомним, военный эксперт Юрий Кнутов в эфире «Звезды» рассказал, что желание Америки как можно скорее испытать свое ядерное оружие обусловлено стремлением проверить ядерное топливо, содержащееся в нем. По его словам, США хотят проверить характеристики средств вооружения. Их можно проверить при взрыве во время ядерного испытания.

#Китай #Россия #сша #Трамп #ядерные испытания #денуклеаризация
