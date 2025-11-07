Военный эксперт объяснил, для чего США понадобились ядерные испытания

Желание Соединенных Штатов как можно скорее испытать свое ядерное оружие обусловлено стремлением проверить ядерное топливо, содержащееся в нем. В эфире «Звезды» военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, что американцев конкретно интересует, сможет ли в критический момент сработать оружейный плутоний (плутоний-239).

Он сообщил, что при ядерном испытании производится взрыв и проверяются характеристики средств вооружения. Есть также способ, именуемый субкритическим ядерным испытанием. В таком случае из ядерной боеголовки извлекают оружейный плутоний, после чего проверяют работу электронной и механической части.

«В свою очередь начальник управления ядерной безопасности США (Джилл Хруби. - Прим. ред.) обратила внимание, что, наоборот, проверяется именно плутониевая часть, сохранность плутония и соответствие его состава оружейному плутонию. Вообще, плутоний имеет свойство переходить из одного состояния в другое», - рассказал Кнутов.

Он добавил, что при хранении из-за высокой радиации образуются изотоп плутоний-240 и другие, а потому оружейный плутоний теряет свои свойства. При длительном хранении плутоний-239 может практически весь перейти в другие изотопы и не сработать. По этой причине так важно периодически проводить ядерные испытания, чтобы определить готовность боеголовки к применению.

«В США сейчас придумали вот такие субкритические испытания. Их периодически проводят, то есть они не сопровождаются ядерным взрывом. Но, по сути, идет отбор ядерных боеголовок, которые можно использовать, и тех, которые нужно отправить на завод, изъяв из них оружейный плутоний для переработки, для очистки от тех изотопов, которые в нем образовались и которые препятствуют проведению ядерных взрывов», - пояснил собеседник телеканала.

Напомним, 6 ноября американский президент Дональд Трамп заявил о необходимости немедленно приступить к тестированию ядерного оружия. По его словам, Россия и Китай проводят программы испытаний, а потому и Штаты не должны отставать и «начать на равной основе».

Министр обороны РФ Андрей Белоусов после первых заявлений Трампа обратился к президенту Владимиру Путину с предложением безотлагательно начать подготовку к ядерным испытаниям на полигоне Новая Земля.