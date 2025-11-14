CNN: чиновники убеждают Трампа не проводить испытания ядерного оружия

Американские чиновники, отвечающие за энергетику и ядерную сферу, убеждают президента Дональда Трампа не проводить испытания ядерного оружия. Об этом сообщил CNN, ссылаясь на источники.

«Министр энергетики Крис Райт, глава Нацуправления ядерной безопасности Брэндон М. Уильямс и представители нацлабораторий США планируют сообщить Белому дому, что детонация оружия для испытания нецелесообразна», - указано в материале.

Напомним, шестого ноября Трамп заявил о необходимости немедленно приступить к тестированию ядерного оружия. По его словам, Россия и Китай проводят программы испытаний, а потому и Штаты не должны отставать и «начать на равной основе».

Военный эксперт Юрий Кнутов ранее в эфире «Звезды» рассказал, что желание Соединенных Штатов как можно скорее испытать свое ядерное оружие обусловлено стремлением проверить ядерное топливо, содержащееся в нем. Он объяснил, что при ядерном испытании производится взрыв и проверяются характеристики средств вооружения. Есть также способ, именуемый субкритическим ядерным испытанием. В таком случае из ядерной боеголовки извлекают оружейный плутоний, после чего проверяют работу электронной и механической части.