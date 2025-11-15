МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
США провели испытания ядерной бомбы В61-12 без боезаряда

Истребители F-35 сбросили модернизированные инертные авиабомбы для проверки надежности систем доставки.
Владимир Рубанов 2025-11-15 04:26:30
© Фото: Dirk Waem Keystone Press Agency, Global Look Press

США провели летные испытания модернизированной тактической ядерной авиабомбы В61-12. Об этом говорится в заявлении Сандийской национальной лаборатории при Минэнерго США. Проверка прошла успешно. Бомба была без боевого заряда.

Испытания проводились 19-21 августа на полигоне Тонопа в Неваде. Истребители F-35 сбросили инертные бомбы В61-12. Тренировки дали положительные результаты и стали важной вехой в оценке эффективности оружия, говорится в сообщении.

В декабре 2024 года Национальное агентство США по ядерной безопасности NNSA завершило программу обновления авиабомб B61 с установкой новых плутониевых сердечников. Срок службы боеприпасов продлен как минимум на 20 лет.

Авиабомбы B61-12 имеют мощность 0,3-50 килотонн. Новое хвостовое оперение делает их более точными. Бомбы сбрасываются с большой высоты и могут корректироваться в полете.

Президент США Дональд Трамп заявил 30 октября о приказе проводить ядерные испытания «на равных» с другими странами. Глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что Россия ответит на испытания какой-либо ядерной державы. Владимир Путин 5 ноября провел заседание Совбеза РФ, на котором глава Минобороны Андрей Белоусов предложил немедленно начать подготовку к ответным испытаниям. Президент поручил собрать и проанализировать информацию для внесения предложений по этому вопросу.

