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Пентагон получил более 200 новых ядерных боеголовок в 2023 году

По данным Федерации американских ученых, на конец июля 2024 года США располагают более 3 000 ядерными боеголовками.
Елизавета Кондрикова 2024-08-04 14:23:08
© Фото: Rüdiger Schrader, dpa, Globallookpress

В прошлом году Пентагон получил более 200 новых ядерных боеголовок (ЯБГ) B61-12 для авиабомб тактической авиации и W88 Alt370 для баллистических ракет подлодок, свидетельствуют данные годового обзора Национального агентства по ядерной безопасности (NNSA).

Уточняется, что к  середине 2030-х годов в США планируют разработать еще семь различных модификаций ЯБГ, к данному моменту были завершены первые испытания и оценки некоторых видов.

По данным Федерации американских ученых, поставка прошлого года была самой крупной за год с момента окончания Холодной войны. В июле в федерации отмечали, что в 2024 году ядерный арсенал составляет 3 708 боеголовок.

В данном случае сведения не включают ядерные боеголовки, которые списаны и находятся в процессе утилизации.

Ранее сообщалось о том, что по состоянию на сентябрь 2023 года Вашингтон располагал 3 748 ядерными боеголовками, предназначенными для оснащения стратегических сил, до этого данным публиковались в 2021 году. Это значение уменьшилось к текущему году.

#сша #ядерное оружие #Пентагон #ядерные боеголовки #запасы оружия #арсенал сша
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