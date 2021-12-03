В США выпустили первый серийный образец модернизированной атомной бомбы B61

США выпустили первый серийный образец модернизированной атомной бомбы B61. Об этом говорится в сообщении Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при Министерстве энергетики Соединенных Штатов.

Согласно информации от ведомства, бомба B61-12 была произведена 23 ноября этого года. Предполагается, что она заменит три из четырех существующих модификаций боеприпаса B61, который был принят на вооружение еще в 1968 году. Модернизированный снаряд придет на смену модификациям B61-3, B61-4 и B61-7. В НУЯБ при этом отмечают, что в результате модернизации срок пребывания бомбы на вооружении возрастет «как минимум на 20 лет».

«НУЯБ рассчитывает, что полномасштабное (серийное - прим. ред.) производство (B61-12 - прим. ред.) начнется в мае 2022 года», - приводит ТАСС текст заявления ведомства.

Завершить производство этих ядерных боезарядов планируется в 2026 финансовом году.

Бомба B61-12 отличается от предшественницы, в том числе, тем, что у нее отсутствует парашют и имеется хвостовая часть с инерциальной системой наведения, которая увеличивает точность применения. Как утверждает глава НУЯБ Джилл Хруби, в результате модернизации уменьшилась мощность снаряда в тротиловом эквиваленте. Каких-либо изменений в военных характеристиках боеприпаса нет, но, по словам Хурби, увеличена его безопасность и надежность.