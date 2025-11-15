Мадуро обратился к американскому народу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал американский народ остановить убийства в Карибском бассейне и угрозу войны в Южной Америке. Его послание прозвучало на фоне обострения отношений с США, которые направили военные корабли к берегам Венесуэлы.

«Я обращаюсь сейчас к народу США: остановите безрассудную руку, которая отдает приказы о бомбардировках, убийствах и угрозе войны в Южной Америке и Карибском бассейне», - сказал Мадуро на встрече юристов в защиту международного права.

Президент добавил, что народ Соединенных Штатов должен «сыграть решающую роль в предотвращении трагедии для всей Америки».

Ранее Мадуро призвал Дональда Трампа не провоцировать еще один вооруженный конфликт, заявив: «Больше никакой Ливии. Больше никакого Афганистана». На митинге в Каракасе он заявил, что народы США и Венесуэлы должны объединиться ради мира в регионе, подчеркнув необходимость прекращения бесконечных войн.

С начала сентября США наносят удары по морским целям у Венесуэлы. В Вашингтоне оправдывают их борьбой с наркотрафиком. На данный момент проведено минимум 19 операций, в которых погибли 76 человек.

Крупнейший американский авианосец USS Gerald R. Ford 12 ноября вошел в Карибский бассейн и через несколько дней достигнет берегов Венесуэлы. 14 ноября глава Пентагона Пит Хегсет объявил о начале операции Southern Spear против наркотеррористов в Западном полушарии для обеспечения безопасности США.