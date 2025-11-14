МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Глава Пентагона объявил об операции «Южное Копье»

По словам Хегсета, она будет проводиться против наркоторговцев в Западном полушарии.
Владимир Рубанов 2025-11-14 01:47:34
© Фото: Federico Gambarini dpa, Global Look Press

Министр войны США Пит Хегсет сообщил о новой операции против наркоторговцев в Западном полушарии. Она называется Southern Spear («Южное Копье»). По словам главы Пентагона, она будет проводиться под руководством объединенной оперативной группы Southern Spear и Южного командования ВС США.

Заявленная цель - «защитить США от наркоторговцев и наркотиков, которые убивают американский народ». Министр подчеркнул, что Западное полушарие - это территория Америки, и США будут ее защищать.

Американский атомный авианосец USS Gerald Ford, как ожидается, в ближайшее время прибудет к берегам Венесуэлы в Карибском море. Авианосная ударная группа была перенаправлена из Средиземного моря в Латинскую Америку. 11 ноября она вошла в зону ответственности американского Южного командования (USSOUTHCOM).

Зона ответственности USSOUTHCOM охватывает всю Латинскую Америку, включая Карибское море и прилегающие воды Атлантического и Тихого океанов. В состав авианосной группы входят также три ракетных эсминца. Авианосец USS Gerald Ford несет 48 боевых истребителей F/A-18E Super Hornet.

Ранее американцы начали кампанию военных ударов по судам, предположительно занимающимся наркотрафиком в Карибском море и Восточной части Тихого океана. Эксперты предполагают, что с прибытием авианосной группы в Карибский бассейн в течение месяца может начаться военная операция США против Венесуэлы.

#сша #венесуэла #Пентагон #Наркоторговля #наркотрафик #Операция #Пит Хегсет #Южное Копье
