NYT: Трамп направил авианосец к Венесуэле для давления на Мадуро

Глава Белого дома публично заявляет о противодействии наркоугрозе. Но в частном порядке он обсуждал с помощниками огромные запасы нефти в Венесуэле.
Владимир Рубанов 2025-11-15 23:37:55
© Фото: Mc2 Tajh Payne U.S. Navy, Global Look Press

Помощники президента США Дональда Трампа дают противоречивые объяснения целей кампании против Венесуэлы, пишет New York Times. Крупнейший авианосец мира Gerald R. Ford направляется в Карибский регион, чтобы оказать давление на президента Николаса Мадуро. Но намерения американской администрации по-прежнему неясны.

Глава Белого дома публично заявляет о противодействии наркоугрозе, отмечает газета. Но в частном порядке Трамп обсуждал с помощниками огромные запасы нефти в Венесуэле. Они оцениваются в 300 млрд баррелей и являются крупнейшими в мире.

Ранее американский лидер получил от Мадуро предложение, пишут авторы. Оно, по сути, давало Соединенным Штатам права на большую часть этих запасов без применения военной силы. Трамп отменил переговоры. Но позже высокопоставленный представитель администрации анонимно заявил, что контакты не прекращены полностью. По его словам, размещение авианосца - это способ оказать давление на президента Венесуэлы.

При этом госсекретарь Марко Рубио настаивает, что смена власти в стране не является целью. Специальный советник Трампа по Венесуэле в первой администрации Эллиот Абрамс считает, что это испытание воли между Трампом и Мадуро. Бывшая глава Южного командования США Лора Ричардсон называет действия США в Карибском бассейне кампанией давления.

Американские официальные лица настаивали на том, что они просто нагнетают обстановку, чтобы посмотреть, как отреагирует президент Венесуэлы, говорится в статье. Они надеются, что он сбежит из страны или будет схвачен и отправлен в США для судебного разбирательства. В то же время Трамп рассматривает военные варианты, включая использование сил специальных операций, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что Мадуро привел войска в состояние повышенной боеготовности. Министр войны Пит Хегсет назвал операцию «Южное копье» и заявил, что ее цель - защита Западного полушария. Президент США уклоняется от прямых ответов на вопросы о его намерениях. Он, например, заявляет, что сформировал свое мнение о том, как ему следует поступить в отношении Венесуэлы.

