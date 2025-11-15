МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Daily Mail: тысячи преступников в Британии избежали наказания после извинений

Речь идет об иностранцах,совершивших жестокие преступления на территории Британии.
Виктория Бокий 2025-11-15 21:51:47
© Фото: Simon Chapman, Keystone Press Agency, Globallookpress

Тысячи иностранных преступников в Великобритании, в числе которых насильники и наркоторговцы, избежали наказания за свои преступления, потому что извинились за содеянное. Об этом пишет Daily Mail.

По данным издания, в Великобритании для незначительных преступлений ввели «постановления об общественном урегулировании», требующие от преступников извинений за свои действия. Такие правила применяются, например, при воровстве в магазинах. По сути, эти постановления вводились для того, чтобы позволить проблемным подросткам и лицам, совершившим противоправное действие впервые, избежать судимости. Однако в Британии допустили, чтобы эта система работала и в отношении лиц, совершивших жесткие преступления.

«Лица, совершившие преступления сексуального характера, торговцы наркотиками и жестокие бандиты были среди 14 тысяч иностранных преступников, которым позволили избежать обвинительного приговора, поскольку они извинились за свои преступления», - говорится в материале.

Газета, ссылаясь на полученную от британской полиции информацию, добавляет, что перед судом не предстали лица, совершившие преступления сексуального характера, из Албании, Конго, Ирана, Филиппин, Венгрии, Польши, Латвии, Румынии, Индии, Франции, Литвы, Пакистана, Непала, Алжира, Сирии, Нигерии и Зимбабве. Отмечается, что за последние три года более 412 тысяч преступников избежали судимости в Британии из-за правил, требующих только извинений за содеянное.

Не исключено, что число иностранных преступников может быть и выше, так как некоторые правоохранительные органы Британии не предоставили данные и не назвали страны, откуда приехали правонарушители. В конце своего материала авторы газеты, ссылаясь на озвученные ранее цифры, обращают внимание на «абсурдное состояние британской системы правосудия».

Напомним, не так давно рядом с британским городом Хантингдон в поезде произошла поножовщина, в результате которой пострадали десять человек. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал это нападение на пассажиров трагическим примером провальной иммиграционной политики официального Лондона. По его словам, снисходительность к преступлениям подобного рода, либеральная повестка, неконтролируемая миграция и фейки об иностранных угрозах ведут к «цивилизационному самоубийству» Великобритании и Европейского союза.

