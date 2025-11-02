МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Дмитриев назвал поножовщину в Англии провалом миграционной политики

По словам главы РФПИ, снисходительность к преступлениям, либеральная повестка и неконтролируемая миграция ведут к «цивилизационному самоубийству» Великобритании и ЕС.
Ян Брацкий 2025-11-02 11:09:42
© Фото: Julien Mattia ZUMAPRESS.com Global Look Press

Нападение с ножами на пассажиров поезда в Великобритании - еще один трагический пример провальной иммиграционной политики официального Лондона. Таким мнением поделился глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Ужасное нападение близ Хантингдона - это еще один трагический пример провальной иммиграционной политики и нежелания признать ошибки и предотвратить будущие опасности», - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.

По словам главы РФПИ, снисходительность к преступлениям подобного рода, либеральная повестка, неконтролируемая миграция и фейки об иностранных угрозах ведут к «цивилизационному самоубийству» Великобритании и Европейского союза.

Напомним, инцидент произошел на востоке Англии, по пути поезда в Хантингтон. От действий злоумышленников пострадали десять человек, большинство с тяжелыми ранениями доставлены в больницу. Полицейский спецназ задержал двух подозреваемых. К расследованию нападения привлечены эксперты контртеррористических подразделений. Происшествие в поезде прокомментировал и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он назвал случившееся ужасающим и выразил глубокую обеспокоенность. Политик поблагодарил силовиков за профессиональные действия.

#в стране и мире #Великобритания #полиция #миграция #РФПИ #Дмитриев
