В пассажирском поезде в Великобритании произошла массовая поножовщина

В Англии рядом с городом Хантингдон произошла поножовщина, в результате которой пострадали несколько человек. Об этом сообщает полиция графства Кембриджшир.

Известно, что инцидент произошел в поезде. Неизвестный напал на пассажиров с ножом.

«Вооруженные сотрудники полиции прибыли на место, и поезд остановили на станции Хантингдон, где двое мужчин были задержаны. Несколько человек доставлены в больницу», - говорится в сообщении местных правоохранительных органов.

Отмечается, что на место происшествия стянуты большие силы. В их числе медицинский вертолет.

Как пишет The Times, нападавший с ножом начал атаковать людей после того, как поезд отъехал от станции города Питерборо. Несколько пассажиров успели спрятаться в туалетах.

Чуть позже после случившегося премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал нападение ужасающим. Он отметил, что этот случай «вызывает глубокую обеспокоенность».

«Мои мысли со всеми пострадавшими, и моя благодарность экстренным службам за их реакцию. Всем, кто находится в этом районе, следует следовать советам полиции», - написал британский премьер в соцсети X.

Происшествие также прокомментировала глава британского МВД Шабана Махмуд. Она сообщила, что два человека уже задержаны полицией. По ее словам, она лично следит за ходом расследования инцидента.