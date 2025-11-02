МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В пассажирском поезде в Великобритании произошла массовая поножовщина

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал нападение ужасающим.
Виктория Бокий 2025-11-02 02:30:08
© Фото: doyaksec, X © Видео: doyaksec, X

В Англии рядом с городом Хантингдон произошла поножовщина, в результате которой пострадали несколько человек. Об этом сообщает полиция графства Кембриджшир.

Известно, что инцидент произошел в поезде. Неизвестный напал на пассажиров с ножом.

«Вооруженные сотрудники полиции прибыли на место, и поезд остановили на станции Хантингдон, где двое мужчин были задержаны. Несколько человек доставлены в больницу», - говорится в сообщении местных правоохранительных органов.

Отмечается, что на место происшествия стянуты большие силы. В их числе медицинский вертолет.

Как пишет The Times, нападавший с ножом начал атаковать людей после того, как поезд отъехал от станции города Питерборо. Несколько пассажиров успели спрятаться в туалетах.

Чуть позже после случившегося премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал нападение ужасающим. Он отметил, что этот случай «вызывает глубокую обеспокоенность».

«Мои мысли со всеми пострадавшими, и моя благодарность экстренным службам за их реакцию. Всем, кто находится в этом районе, следует следовать советам полиции», - написал британский премьер в соцсети X.

Происшествие также прокомментировала глава британского МВД Шабана Махмуд. Она сообщила, что два человека уже задержаны полицией. По ее словам, она лично следит за ходом расследования инцидента.

#поезд #Великобритания #Англия #нападение #Хантингдон
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 