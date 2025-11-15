IFQ: в Италии взлетели цены на продукты из-за санкций против РФ

В Италии цены на продукты взлетели почти на 25% после введения антироссийских санкций. Об этом пишет газета IL Fatto Quotidiano (IFQ).

Сообщается, что рост цен коснулся не только продовольствия. Подорожали также энергоносители, их стоимость, к слову, увеличилась на 76%. В СМИ пишут, что местные власти не намерены оказывать какую-либо дополнительную поддержку семьям с низкими доходами в сложившейся ситуации.

По данным Итальянского института статистики ISTAT, в последние четыре года цены на продукты обгоняли общую инфляцию. Так, с октября 2021 года по октябрь 2025-го цены на продовольствие вросли на 24,9%. Этот показатель на 17,3% выше общего индекса потребительских цен.

Ранее сообщалось, что за 2024 год Евросоюз вошел в топ-3 импортеров товаров из России. При этом организация как вводила санкции против нашей страны, так и продолжает вводить. Накануне, например, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ЕС в ближайшие недели подготовит дополнительный пакет санкций против РФ.