Мерц заявил о дополнительном пакете санкций против России

В Европе искренне верят, что их санкции влияют на Россию.
Виктория Бокий 2025-11-14 18:20:02
© Фото: Andreas Gora, Keystone Press Agency, Globallookpress

ЕС в ближайшие недели приготовит дополнительный пакет санкций против России. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции с президентом Кипра Никосом Христодулидисом.

Немецкий канцлер подчеркнул, что члены ЕС не собираются ослаблять свое давление на Россию. Они хотят, наоборот, его только поддерживать и усиливать. По словам Мерца, в Европе искренне верят, что их санкции влияют на Россию.

«Мы в Европейском союзе подготовим еще один пакет санкций на ближайшие недели, и, соответственно, мы не ослабим наше давление на Россию, а будем поддерживать его и усиливать», - сказал Мерц.

Ранее сообщалось, что Россия в ответ на 19-й пакет санкций Евросоюза расширила стоп-лист представителей стран сообщества и европейских институтов. Москва добавила в этот документ сотрудников силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС, а также других западных государств, которые оказывали военную поддержку Киеву. Всем вышеперечисленным теперь запрещен въезд на территорию России.

#в стране и мире #евросоюз #санкции #ФРГ #Фридрих Мерц
