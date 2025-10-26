МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Bild: Евросоюз вошел в топ-3 импортеров товаров из России

Российский экспорт в западные страны увеличился на 18% и достиг 330 миллиардов долларов.
Марина Крижановская 2025-10-26 03:27:06
© Фото: Kira Hofmann, Photothek Media Lab, Globallookpress

За минувший 2024 год лидерами по приобретению товаров у России стали Китай, Индия и Европейский союз, несмотря на все принимаемые санкции.

По сведениям немецкой газеты Bild, Китай остается крупнейшим импортером российских товаров. При этом поставки из России другим ее 20 партнерам продолжаются и даже увеличились на 18%, невзирая на санкции Запада. Об этом журналисты написали, ссылаясь на исследование Немецкого экономического института (IW).

«Несмотря на западные санкции, экспорт России в страны, являющиеся ее 20 крупнейшими торговыми партнерами, увеличился на 18% с поправкой на инфляцию и достиг 330 миллиардов долларов в 2024 году», - говорится в статье таблоида.

Об Индии говорится, что теперь она стала вторым по значимости и объемам закупок партнером РФ, хотя прежде занимала лишь 12-е место.

Относительно стран Европейского союза сообщается, что ограничения не повлияли на общий товарооборот, который составил 67,5 миллиарда евро, подсчитал институт IW. Хотя изменения все же произошли. Так, Германия сократила на 92% закупку товаров из РФ, товарооборот достиг 9,5 миллиарда долларов.

С Францией и Нидерландами он составил шесть миллиардов долларов для каждой. Венгрия увеличила импорт из России на 31%, до 6,2 миллиарда долларов.

На этой неделе и ЕС, и США ввели в отношении России очередные санкции. Европейские затронули поставки СПГ и финансовую сферу, американские - нефтяные компании России.

