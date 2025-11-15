Росрыболовство: красную икру в холодильнике можно хранить до года

Красную икру в закрытой банке можно хранить в холодильнике год. Об этом рассказал РИА Новости руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

По словам главы агентства, срок может незначительно варьироваться. Все зависит от способа консервации.

«Может быть, не такая она вкусная, как только что выловленная и засоленная», - пояснил глава ведомства.

Но он добавил, что это никак не влияет на качество продукта. До этого Шестаков объяснял, что объемы производства красной икры в нашей стране достаточные. Россияне не останутся без деликатеса на новогодние праздники. Ситуацию вокруг цен Шестаков комментировать не стал. Позже он объяснил, что из-за хорошей путины 2025 года красная икра и рыба могут даже подешеветь к зимним праздникам.

Осенью Шестаков сообщал, что добыча лососевых в России в этом году завершилась добычей в полтора раза больше, чем за всю прошлогоднюю лососевую путину. Она составила 335 тысяч тонн.

До этого В Росстате говорили о снижении цен на красную икру. Она опустилась до 9,4 тысяч рублей за килограмм. Также отмечалось, что количество выловленной в 2024 году лососевой путины оказалось худшим за последние 20 лет. Вылов составил 235 тысяч тонн, что стало причиной роста цен на икру.

Ранее сообщалось об активности в столичном регионе точек по продаже дорогостоящего деликатеса вдвое ниже рыночной цены. Аферисты предлагают москвичам купить красную икру со скидкой, под видом распродажи остатков продукции. Без документов мошенники «толкают» свой товар прямо на улицах, в жилых кварталах столицы.