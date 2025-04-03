Икра в мешке: как москвичам на улицах продают поддельный деликатес

В столичном регионе активизировались сотни точек по продаже дорогостоящего деликатеса вдвое ниже рыночной цены. Аферисты предлагают москвичам купить красную икру со скидкой, под видом распродажи остатков продукции. Без документов мошенники «толкают» свой товар прямо на улицах, в жилых кварталах столицы.

В жертвы себе мошенники выбирают, как правило, людей пожилого возраста. Предлагают им икру с хорошей скидкой, но потом выясняется, что продукт полностью поддельный.

Пенсионерка Валентина Ивановна до сих пор со слезами на глазах вспоминает свою покупку. К ней на улице подъехали мужчины и предложили продукт с хорошей скидкой. У женщины с собой было только 1000 рублей наличными, остальную сумму торговцы потребовали перевести по номеру телефона кого-либо из родственников старушки.

Придя домой и открыв деликатес, пенсионерка и ее близкие поняли, что икра ненастоящая.

«Открыла, попробовала ложечкой, она даже не раздавливается. Как я могла в такое влипнуть», - рассказывает Валентина Ивановна.

Молодые люди с деликатесами появляются здесь регулярно. Под видом потенциального покупателя корреспонденту «Звезды» удалось связаться с их руководителем. Но без предоплаты демонстрировать товар, как и встречаться он отказался. В ходе разговора выяснилось, что никаких документов на товар у продавца нет.

Под видом настоящего деликатеса торговцы-нелегалы предлагают либо имитацию - желатин с рыбьим жиром, в лучшем случае с добавкой из водорослей и химикатами, либо структурированную - то есть весь неликвид, который остается в процессе производства икры, его перерабатывают и возвращают ему круглую форму. Самый опасный вариант - настоящая икра, добытая браконьерским способом, приготовленная и расфасованная в кустарных условиях.

«Скорей всего она производится не на каком-то оборудованном производстве по специальным технологиям, со специальным температурным, вентиляционным режимом. Если это икра, то она скорее всего покупается каким-то большим объемом, расфасовывавается людьми, у которых нет образования, медицинских книжек», - добавил заместитель руководителя бюро расследований «Народного Фронта» Валерий Горюханов.

В одном из подпольных цехов в Люберцах, которые вычислили и прикрыли силовики, на банках с икрой даже не было проставлена отметка о сроке годности.

«Любая рыбная продукция, в том числе и красная икра, если ее срок хранения превышен, качество - плохое, она не просто вредна для здоровья, она опасна. Потому что может вызвать осложнение на почки, на печень, на сердце, аллергические реакции, поэтому любую рыбную пищевую продукцию надо очень внимательно покупать», - объяснил руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.

Нелегальная торговля обойдется злоумышленникам штрафом, а если был нанесен вред здоровью или угроза жизни - продавцов привлекут к уголовной ответственности.