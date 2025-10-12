В Росстате заявили о снижении цен на красную икру

В России средняя цена на красную икру опустилась до 9,4 тыс рублей за килограмм. Такие данные приводит Росстат.

«Цены на деликатес в среднем по стране составили 9,4 тысячи рублей против 9,5 тысячи месяцем ранее. Последний раз ниже 9,5 тысячи рублей средняя цена на него была в декабре прошлого года - 9,2 тысячи рублей», - пишет РИА Новости.

Отмечается, что количество выловленной в 2024 году лососевой путины оказалось худшим за последние 20 лет. Вылов составил 235 тысяч тонн. Это стало причиной роста цен на икру.

Ранее сообщалось, что цена на этот деликатес в России демонстрирует снижение. В розничной торговле икра нерки потеряла 9% от своей стоимости по сравнению с серединой июля, а горбуши - 2%. При этом икра горбуши занимает 73% всего рынка страны.