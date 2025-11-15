МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Штурмуя Даниловку, наши бойцы форсировали реку Янчур под огнем боевиков

ВСУ открыли огонь по нашим штурмовикам и пытались потопить их лодки при помощи дронов.
Андрей Вакула 2025-11-15 13:01:57
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Бойцы группировки войск «Восток» перерезали дорогу из Гуляйполя в Покровское. Эта трасса играла важную роль в снабжении боевиков ВСУ. Наши бойцы закрепили успех благодаря удачному штурму Даниловки в Днепропетровской области. Это произошло еще два дня назад, но именно сегодня появились подробности. Путь к селу осложняла река Янчур, которую пришлось форсировать. Село освободили гвардейцы 5-й танковой бригады 36-й армии, пехота закрепилась и удерживает плацдарм.

«Когда мы поднимали флаг, мы настолько заорали, что наконец-то смогли. Наконец-то мы прорвались в эту Даниловку», - поделился штурмовик с позывным Чукча.

Продвинулись вглубь обороны противника на три километра. Наступали со стороны Егоровки и Вишневого. Эти села взяли под контроль ранее. Освободив Даниловку, группировка «Восток» перерезала трассу между Гуляйполем и Покровским, а там у ВСУ крупные узлы обороны.

«У них боеприпасы, все заканчивается. Мы просто производим зачистку всех лесополок и населенных пунктов вокруг», - объяснил командир взвода с позывным Орел.

До Даниловки штурмовики добирались пешком. Путь в 25 километров занял почти две недели. Сложностей добавляла местность, все в противотанковых рвах и колючей проволоке. Подходы к селу украинские боевики заминировали. Реку Янчур воины из Бурятии форсировали рано утром, в это время враг пытался остановить наступление. 

«У нас начала лодка крениться, а мы со всем этим обмундированием стали просто тонуть. Пытались, выплывали оттуда. Было сложно, конечно», - рассказал штурмовик с позывным Чукча.

Река глубокая и широкая. До противоположного берега около 100 метров, а там уже Даниловка. Боевики знали, что российская армия наступает, большинство бежали, бросая все. Даниловка - это около полутора сотен домов. Наши парни зашли тихо, проверили подвалы, сопротивление встретили лишь пару раз.

«Трое диверсантов зашли в подвал, там закрепились. Не получалось их выкурить, они отстреливались. В итоге, мы закидали гранатами», - сказал командир взвода с позывным Орел.

В Даниловке враг потерял около сотни боевиков. Некоторые пытались уехать на квадроцикле, но наши «птички» их догнали. Российские ассы беспилотной авиации жгли и бронетехнику, включая танки и самоходные орудия, сбивали вражеские гексакоптеры.

«С ловушкой летали, с сеткометом, с тем же. Штурмовиков ведешь, и у тебя висит сеткомет, в случае чего сбить дрон», - объяснил оператор БПЛА с позывным Седой.

Российская армия зачищает западный берег реки Янчур. Противник несет большие потери, отступает за реку Гайчур, где у ВСУ есть укрепления в полях. А «Дальневосточный экспресс», так называют группировку «Восток», продолжает свой рейс по Запорожской и Днепропетровской областям. За октябрь освободили уже восемь сел.

#ВС РФ #штурм #ВСУ #наш эксклюзив #Днепропетровская область #Даниловка
