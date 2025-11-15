МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Глава МИД Кубы обвинил Рубио во лжи о Венесуэле

Паррилья назвал военные действия США «внесудебной казнью в международных водах».
Екатерина Пономарева 2025-11-15 00:12:37
© Фото: IMAGO/CHARLES SHOLL, Global Look Press

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что государственный секретарь США Марко Рубио выдвигает против Венесуэлы ложные обвинения в наркоторговле. По его словам, так Рубио оправдывает несоразмерные военные действия в международных водах.

«Государственный секретарь США лжет, как обычно, перед своими предполагаемыми союзниками из G7 относительно наркоторговли и предполагаемых угроз его стране со стороны Венесуэлы», - написал политик в соцсети Х.

Паррилья назвал военные действия США «внесудебной казнью в международных водах». Он добавил, что Вашингтон грубо нарушает международное право.

Напомним, Марко Рубио назвал фейковым сообщение газеты Miami Herald о планах Соединенных Штатов нанести удары с неба по военным целям в Венесуэле в ближайшее время. Ранее это издание сообщало, что США могу нанести удары по Венесуэле.

Кроме того, газета отмечала, что Соединенные Штаты в последнее время усилили военное присутствие у берегов Венесуэлы. Они направили в регион атомный авианосец «Джеральд Форд». По данным Associated Press, американский авианосец Gerald Ford, как ожидается, достигнет вод вблизи Венесуэлы в ближайшие дни.

#сша #венесуэла #Рубио #Паррилья
