Рубио назвал фейком сообщение о планируемых ударах США по Венесуэле

Госсекретарь США Марко Рубио назвал фейковым сообщение газеты Miami Herald о планах Соединенных Штатов нанести удары с неба по военным целям в Венесуэле в ближайшее время. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Ваши "источники", утверждающие, что они "осведомлены о ситуации", обманом заставили вас написать фейковую историю», - говорится в сообщении американского госсекретаря со ссылкой на соответствующую статью.

Ранее издание, которое упомянул Рубио, сообщало, что США могу нанести удары с неба по Венесуэле в ближайшие дни или часы. Кроме того, газета отмечала, что Соединенные Штаты в последнее время усилили военное присутствие у берегов Венесуэлы, направив в регион атомный авианосец «Джеральд Форд».

Напомним, что вооруженные силы Тринидада и Тобаго привели в состояние полной боевой готовности. По информации Trinidad Express, американский десантный корабль USS Iwo Jima и другие сопровождающие его судна находятся в около 200 километрах от венесуэльского острова Ла-Орчила.