Трамп предупредил, что американцам перестанут выдавать талоны на питание

Глава Белого дома подчеркнул, что не хочет, чтобы «американцы голодали» из-за того, что «радикальные демократы отказываются поступать правильно».
Виктория Бокий 2025-11-01 05:21:44
© Фото: POOL, Keystone Press Agency, Globallookpress

Правительство США не сможет в срок оплатить талоны на питание американцам на фоне шатдауна. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

В своей публикации в соцсети Truth Social глава Белого дома подчеркнул, что не хочет, чтобы «американцы голодали» из-за того, что «радикальные демократы отказываются поступать правильно». По его словам, он поручил юристам разобраться с вопросом законного финансирования программы продовольственной помощи.

«Я не хочу, чтобы американцы голодали только потому, что радикальные демократы отказываются поступать правильно... Поэтому я поручил нашим юристам как можно скорее попросить суд разъяснить, как мы можем законно финансировать программу дополнительной продовольственной помощи», — говорится в сообщении американского лидера.

Ранее министерство сельского хозяйства США уже сообщало, что из-за продолжения шатдауна в стране прекратят выдавать талоны на еду. Известно, что демократы в сенате голосовали против финансирования этого проекта.

В программе «Открытый эфир» на «Звезде» политолог, американист Малек Дудаков заявлял, что с 1 ноября в Соединенных Штатах начнутся большие проблемы с выплатами. По мнению специалиста, демократы и республиканцы настолько поляризованы, что найти общий язык у них не получается.

