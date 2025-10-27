МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В США перестанут выдавать талоны на питание из-за продолжения шатдауна

Известно, что демократы в сенате проголосовали против финансирования программы дополнительной продовольственной помощи.
Виктория Бокий 2025-10-27 01:35:16
© Фото: Richard B. Levine via www.imago-www.imago-images.de, Globallookpress

Талоны на питание перестанут выдавать американцам с 1 ноября. Это связано с продолжением шатдауна правительства США. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства государства.

Пособия выдавали американцам в рамках программы дополнительной продовольственной помощи (SNAP). Известно, что демократы в сенате проголосовали против финансирования этого проекта.

«Демократы в сенате уже 12 раз проголосовали против финансирования программы предоставления продовольственных талонов, также известной как программа дополнительной продовольственной помощи (SNAP). В конечном итоге колодец иссяк. По состоянию на текущий момент пособия не будут выдаваться с 1 ноября», - говорится в публикации министерства.

Ранее сообщалось, что демократы 11 раз проголосовали за приостановку работы правительства США. В сенате американского Конгресса отклонили проект госбюджета, предложенный республиканцами. За него проголосовали менее 60 сенаторов.

#сша #шатдаун #Талоны #продовольственная помощь #министерство сельского хозяйства США
