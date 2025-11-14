МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
NYT: Трамп смягчит часть пошлин из-за роста цен на продукты в США

Стоимость жизни вызывает беспокойство у американских потребителей.
Владимир Рубанов 2025-11-14 04:40:30
© Фото: IMAGO Richard B. Levine, Global Look Press

Американская администрация готовит масштабные исключения из пошлин, чтобы сдержать рост цен на продукты питания. Об этом со ссылкой на источники пишет The New York Times. Дороговизна вызывает беспокойство у американских потребителей, говорится в статье. И на прошлой неделе демократы выиграли выборы по всей стране во многом благодаря тому, что воспользовались опасениями по поводу стоимости жизни.

По ее данным, смягчение коснется некоторых взаимных тарифов, которые президент Дональд Трамп объявил в апреле. В том числе, из стран, которые не заключили торговых соглашений с Вашингтоном. В апреле президент США ввел двузначные пошлины для стран по всему миру, но снизил их для правительств, заключивших торговые соглашения.

Ожидается, что исключения будут касаться говядины и цитрусовых, хотя Трамп еще не принял окончательного решения. При этом вопрос увеличения импорта говядины стал предметом разногласий среди американских скотоводов. Считается, что это противоречит философии Трампа, направленной на стимулирование внутреннего производства.

Если предложение будет реализовано, это станет очередным отходом от одного из ключевых экономических направлений политики президента, пишет издание. В сентябре Трамп подписал указ, который предусматривал исключение из пошлин для товаров, которые в основном не производятся в Соединенных Штатах, и ​​для тех стран, с которыми администрация Трампа заключила торговые соглашения. В нем более тысячи категорий товаров, включая металлы и минералы, антибиотики, а также кофе, ананасы, авокадо и стручки ванили.

Ранее Трамп пообещал, что всем американцам выплатят «дивиденды» не менее двух тысяч долларов на человека из средств, полученных от торговых пошлин. В то же время Верховный суд США рассматривает вопрос о том, законна ли тарифная политика Белого дома. А глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что американские пошлины приводят к росту инфляции в стране.

 

