В ФРС заявили о росте инфляции в США из-за пошлин Трампа

Новые американские пошлины приводят к росту инфляции в стране. Не исключается риск, что этот эффект будет длительным. Об этом заявил глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.

«Высокие пошлины приводят к росту цен на некоторые категории товаров, что в целом приводит к высокой инфляции», - добавил он.

Пауэлл также не исключил и краткосрочного эффекта. Во всяком случае, как он отметил, с возникающими рисками американцам еще предстоит работать.

Ранее сообщалось, что федеральная резервная система США впервые с декабря 2024 года понизила базовую процентную ставку. После понижения она составила 4-4,25%.

В ведомстве подчеркивали, что рост экономической активности в первой половине 2025 года замедлился. Более слабыми темпами увеличивалась занятость. Уровень безработицы вырос, хотя остается достаточно низким. При этом отмечается ускорение инфляции, которая остается выше целевого уровня.