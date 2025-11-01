Оппозиция на Украине планирует выдвинуть против Владимира Зеленского обвинения в подрыве безопасности страны из-за неэффективной энергетической политики. Об этом пишет Politico со ссылкой на источник.

Авторы статьи подчеркивают, что Зеленского уже не раз критиковали за неэффективные решения. Оппозиционные силы Украины считают, что он должен был заранее предусмотреть все меры предосторожности, чтобы не допустить энергетического кризиса.

«Оппозиция собирается обвинить Зеленского в подрыве Украины и заявить, что он должен был заранее предусмотреть меры предосторожности, чтобы не допустить длительных отключений электроэнергии или отсутствия отопления», — говорится в материале издания.

Ранее в разговоре со «Звездой» экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник, комментируя ситуацию с сокращением отопительного сезона на Украине, заявил, что Зеленскому и украинским депутатам тепло, поэтому они «играются» с простыми гражданами. С его слов, главари киевского режима не живут жизнью простых людей, поэтому им сложно понять катастрофичность сложившейся ситуации.

Кроме того, немецкое издание Bild сообщало, что ВСУ в скором времени столкнутся с суровой зимой из-за проблем с энергетикой. По прогнозам западных аналитиков, чтобы пережить предстоящую зиму, Киеву потребуется потратить на импорт топлива более 1,9 миллиарда евро, так как внутренних мощностей страны уже не хватает на обеспечение всех необходимых нужд.