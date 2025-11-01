МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Politico: украинская оппозиция обвиняет Зеленского в энергетическом кризисе

Оппозиционные силы Украины считают, что Зеленский должен был заранее предусмотреть все меры предосторожности, чтобы не допустить энергетического кризиса.
Виктория Бокий 2025-11-01 04:44:22
© Фото: IMAGO, Philip Reynaers, Globallookpress

Оппозиция на Украине планирует выдвинуть против Владимира Зеленского обвинения в подрыве безопасности страны из-за неэффективной энергетической политики. Об этом пишет Politico со ссылкой на источник.

Авторы статьи подчеркивают, что Зеленского уже не раз критиковали за неэффективные решения. Оппозиционные силы Украины считают, что он должен был заранее предусмотреть все меры предосторожности, чтобы не допустить энергетического кризиса.

«Оппозиция собирается обвинить Зеленского в подрыве Украины и заявить, что он должен был заранее предусмотреть меры предосторожности, чтобы не допустить длительных отключений электроэнергии или отсутствия отопления», — говорится в материале издания.

Ранее в разговоре со «Звездой» экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник, комментируя ситуацию с сокращением отопительного сезона на Украине, заявил, что Зеленскому и украинским депутатам тепло, поэтому они «играются» с простыми гражданами. С его слов, главари киевского режима не живут жизнью простых людей, поэтому им сложно понять катастрофичность сложившейся ситуации.

Кроме того, немецкое издание Bild сообщало, что ВСУ в скором времени столкнутся с суровой зимой из-за проблем с энергетикой. По прогнозам западных аналитиков, чтобы пережить предстоящую зиму, Киеву потребуется потратить на импорт топлива более 1,9 миллиарда евро, так как внутренних мощностей страны уже не хватает на обеспечение всех необходимых нужд.

#Украина #оппозиция #Владимир Зеленский #энергетический кризис #энергетическая политика
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 