Вооруженные силы Украины атаковали с помощью беспилотника «Григорьевскую международную школу» в Донецке. Об этом сообщили в Life.

Учебное заведение находится почти в центре города, на проспекте Богдана Хмельницкого в Ворошиловском районе. Украинский дрон частично повредил центральный фасад первого и второго этажа здания вместе с остеклением. На месте удара были найдены фрагменты БПЛА самолетного типа.

Международную школу построили в 2014 году. В том же году первого сентября планировалось торжественное открытие, однако оно не состоялось из-за начала боевых действий. Помимо школы был поврежден один гражданский автомобиль.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале написал о повреждении остекления в четырех многоквартирных домах в Ленинском районе. Он добавил, что данные о повреждениях после атаки БПЛА продолжают поступать.

Ранее ВСУ ударили по жилому дому в Донецке, в результате чего пострадали люди. Известно, что над городом прогремело несколько взрывов. Сработала система противовоздушной обороны.

Мэр ДНР Денис Пушилин рассказал «Звезде» свое мнение по поводу ударов ВСУ. Он считает, что атаки ВСУ по Донецку - это попытка отвлечь внимание от провалов на фронте.