МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Украинский дрон ударил по лицею-интернату в центре Донецка

Помимо школы был поврежден один гражданский автомобиль.
Екатерина Пономарева 2025-11-14 02:40:32
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости

Вооруженные силы Украины атаковали с помощью беспилотника «Григорьевскую международную школу» в Донецке. Об этом сообщили в Life.

Учебное заведение находится почти в центре города, на проспекте Богдана Хмельницкого в Ворошиловском районе. Украинский дрон частично повредил центральный фасад первого и второго этажа здания вместе с остеклением. На месте удара были найдены фрагменты БПЛА самолетного типа.

Международную школу построили в 2014 году. В том же году первого сентября планировалось торжественное открытие, однако оно не состоялось из-за начала боевых действий. Помимо школы был поврежден один гражданский автомобиль.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале написал о повреждении остекления в четырех многоквартирных домах в Ленинском районе. Он добавил, что данные о повреждениях после атаки БПЛА продолжают поступать.

Ранее ВСУ ударили по жилому дому в Донецке, в результате чего пострадали люди. Известно, что над городом прогремело несколько взрывов. Сработала система противовоздушной обороны.

Мэр ДНР Денис Пушилин рассказал «Звезде» свое мнение по поводу ударов ВСУ. Он считает, что атаки ВСУ по Донецку - это попытка отвлечь внимание от провалов на фронте.

#Донецк #беспилотник #бпла #дрон
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
2
Микротехнологии для большого флота
3
Стальной рембат 20-ой армии
4
Гражданское судостроение
5
Зеленодольский судостроительный
6
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
8
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
10
«Панцирь». Работа в период СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 