Пушилин: ВСУ бьет по Донецку, чтобы отвлечь внимание от провалов на фронте

Глава ДНР Денис Пушилин в беседе с телеканалом «Звезда» объяснил смысл ударов ВСУ по гражданским объектам Донецка. По его мнению, украинские боевики таким образом стараются отвлечь внимания от своего безнадежного поражения на фронте, где они терпят сокрушительные поражения.

Также глава республики отметил, что противник специально выбирает для своих атак праздники и памятные даты для жителей Донбасса.

«Они всегда так реагируют на наши праздники либо на какие-то значимые для нас даты. Например, вчера был День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, 82-я годовщина», - сказал Пушилин.

Напомним, что ВСУ нанесли комбинированный удар крылатыми ракетами Storm Shadow и беспилотниками по Донецку и Макеевке. В результате погибли два человека, еще 16 получили ранения.