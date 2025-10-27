МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ВСУ ударили по многоквартирным домам в двух районах Донецка

Над городом прогремело несколько взрывов и сработала система противовоздушной обороны.
Виктория Бокий 2025-10-27 00:40:24
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости

ВСУ ударили по жилому дому в Донецке, в результате чего пострадали люди. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные экстренные службы.

«В Ленинском районе украинский БПЛА прилетел в многоквартирный дом. По предварительной информации, есть пострадавшие», — говорится в сообщении.

Известно, что над городом прогремело несколько взрывов. Сработала система противовоздушной обороны.

Украинские боевики нанесли удар не только по Ленинскому району Донецка, но и по Буденновскому. Вражеский дрон прилетел в многоквартирный дом, в результате чего произошел пожар.

#Донецк #ДНР #ВСУ #атака #удар #жилые дома
