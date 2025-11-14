Венгрия подаст в суд на ЕС из-за решения об отказе от российского газа

Венгрия подает в суд на Евросоюз из-за решения официального Брюсселя отказаться от российского газа. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Виктор Орбан.

«Мы не принимаем это очевидно незаконное решение, противоречащее европейским ценностям, которое было выбрано Брюсселем <...> Мы обращаемся в Европейский суд», - цитирует политика AFP.

Речь идет о новом европейском законе о поэтапном отказе от российских энергоносителей, который Совет Европы утвердил в середине октября. Постепенно отказываться от импорта наших углеводородов Старый Свет планирует с 1 января 2026 года.

Ранее глава венгерского кабмина заявил, что получил от президента Дональда Трампа «бессрочное» исключение из американских санкций на поставки российских энергоносителей через трубопроводы «Дружба» и «Турецкий поток». Кроме того, Вашингтон вывел из-под ограничений строительство Россией АЭС «Пакш-2». Эти санкции отменены целиком, до полного завершения проекта. Что касается исключений из антироссийских санкций для Венгрии, то они введены сроком на один год, напомнил госсекретарь США Марко Рубио.