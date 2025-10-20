Совет ЕС утвердил запрет на транзит российского газа с 2026

В Совете Евросоюза согласовали запрет на транзит российского газа через его территорию. Соответствующее заявление опубликовано на официальном портале.

«Введены дополнительные механизмы мониторинга и уведомления, чтобы предотвратить попадание российского газа в ЕС в рамках транзитных процедур», - говорится в публикации.

Также отмечается, что вступил в силу постепенный отказ от российского СПГ. Ожидается, что с 1 января 2028 года будет действовать полный запрет на его импорт. Кроме того, в ЕС ввели механизм обязательного подтверждения происхождения прибывающих в Европу энергоресурсов.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе допустили пересмотр правил членства в объединении из-за Украины. Предполагается, что новые члены объединения не будут обладать правом вето.