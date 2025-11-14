ВС РФ нанесли ночью массированный удар по объектам на Украине

Минобороны России сообщает о нанесении ночного массированного удара по объектам на территории Украины. Это сделано в ответ на террористические атаки врага по гражданским объектам на территории Российской Федерации.

Уточняется, что в ходе удара применялось высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования. Военнослужащие применили в том числе гиперзвуковые ракеты аэробаллистического комплекса «Кинжал». Помимо этого, в дело пошли и беспилотные летательные аппараты. Отмечено, что огневому поражению подвергались объекты военно-промышленного комплекса Украины, а также объекты вражеской энергетики, которые обеспечивали их работу.

Еще российские войска нанесли за неделю пять групповых ударов. В их ходе удалось поразить предприятия военной промышленности противника и объекты газоэнергетического комплекса, которые обеспечивали работу вражеского ВПК.

Еще поражалась транспортная инфраструктура, которую использовали ВСУ, военные аэродромы, а также места хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА. Досталось и пунктам временной дислокации украинских националистов, иностранных наемников и иных формирований неприятеля.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.