Мадуро: США пытаются «ограбить» запасы нефти и газа Венесуэлы

Ранее Мадуро призывал население сопротивляться американской агрессии.
Виктория Бокий 2025-11-01 03:57:14
© Фото: Marcos Salgado, XinHua, Globallookpress

США хотят завладеть природными богатствами Венесуэлы, пытаясь организовать войну и смену власти в этой стране. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

«Против Венесуэлы попытались организовать войну, государственный переворот и ограбление наших огромных запасов нефти и газа. Если бы у страны не было нефти, газа, золота, воды, миллионов гектаров плодородной земли и стратегического географического положения, о нас, возможно, никто бы и не говорил», - сказал он, выступая на закрытии Парламентского форума Большого Карибского региона в Каркасе.

Венесуэльский лидер подчеркнул, что граждане республики за последние месяцы смогли выстоять перед «мрачной волной угроз». Кроме того, по словам Мадуро, народ его страны «вновь обрел себя».

Ранее Николас Мадуро призвал население сопротивляться американской агрессии. Он также заявил, что в случае, если США усилят давление и попытаются организовать госпереворот в Венесуэле, люди должны будут объявить забастовку до полного возвращения власти, и добавил, что это его приказ.

Накануне глава венесуэльского МИД Иван Хиль поблагодарил Россию за поддержку в защите суверенитета. Он добавил, что Каракас готов укреплять стратегическое партнерство с Москвой. По его словам, страна хочет развивать сотрудничество в ключевых сферах ради взаимного прогресса.

#сша #венесуэла #Николас Мадуро #каракас #агрессия
