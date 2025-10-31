МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Глава МИД Венесуэлы поблагодарил Россию за поддержку в защите суверенитета

Над Карибским бассейном патрулируют российские истребители Су-30.
Екатерина Пономарева 2025-10-31 23:02:31
© Фото: Jesus Vargas, Global Look Press

Венесуэла поблагодарила Россию за неизменную поддержку в защите национального суверенитета. Об этом заявил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль от имени президента Николаса Мадуро.

«От имени президента Николаса Мадуро выражаем нашу искреннюю благодарность правительству России за непоколебимую поддержку в деле защиты нашего суверенитета», - сказал глава МИД.

Хиль добавил, что Венесуэла готова укреплять стратегическое партнерство с Москвой. По его словам, страна хочет развивать сотрудничество в ключевых сферах ради взаимного прогресса.

Ранее в WSJ сообщили, что США планирует наносить воздушные удары по аэропортам, морским и даже военным объектам Венесуэлы. За последние сутки Америка прицельно била по «нарколодкам», увеличив общее число атак до девяти.

Сейчас над Карибским бассейном патрулируют многоцелевые истребители российского производства Су-30. Они составляют основу боевой авиации военно-воздушных сил Венесуэлы.

#Россия #сша #венесуэла #хиль
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 