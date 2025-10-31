Глава МИД Венесуэлы поблагодарил Россию за поддержку в защите суверенитета

Венесуэла поблагодарила Россию за неизменную поддержку в защите национального суверенитета. Об этом заявил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль от имени президента Николаса Мадуро.

«От имени президента Николаса Мадуро выражаем нашу искреннюю благодарность правительству России за непоколебимую поддержку в деле защиты нашего суверенитета», - сказал глава МИД.

Хиль добавил, что Венесуэла готова укреплять стратегическое партнерство с Москвой. По его словам, страна хочет развивать сотрудничество в ключевых сферах ради взаимного прогресса.

Ранее в WSJ сообщили, что США планирует наносить воздушные удары по аэропортам, морским и даже военным объектам Венесуэлы. За последние сутки Америка прицельно била по «нарколодкам», увеличив общее число атак до девяти.

Сейчас над Карибским бассейном патрулируют многоцелевые истребители российского производства Су-30. Они составляют основу боевой авиации военно-воздушных сил Венесуэлы.