Латвия и Эстония готовы закрыть границу с Белоруссией по примеру Литвы

По словам главы Литвы, если не получится нормализовать ситуацию с Белоруссией, то Латвия и Эстония могут пойти по примеру Вильнюса и закрыть границу.
Дарья Ситникова 2025-11-13 15:15:00
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Global Look Press

Латвия и Эстония готовы пойти по примеру Литвы и закрыть автодорожную границу с Белоруссией. Об этом заявила литовский премьер Инга Ругинене, отвечая на вопрос журналистов.

«От Латвии и Эстонии мы получили заверения в том, что, если белорусский режим будет продолжать атаковать нас (гибридными действиями. - Прим. ред.) и ситуацию нормализовать не удастся, они готовы солидаризироваться и закрыть границу», - сказала глава правительства.

Напомним, 29 октября Литва в одностороннем порядке закрыла границу с Белоруссией на месяц. В ответ Минск прекратил пропускать литовские фуры через границу, в результате чего свыше 1 000 грузовиков остались в стране. Позже Вильнюс повторно попросил Минск пропустить литовские фуры через границу, однако Литва обратилась ни в МИД, ни в правительство, а к Лидскому пограничному отряду с просьбой или требованием открыть границу.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что все эти машины «не могут болтаться» на приграничных дорогах, допустив вариант их конфискации. Также белорусский лидер заявил, что в стране могут начать штрафовать водителей литовских фур.

