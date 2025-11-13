МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчет ТОС сжег боевиков в укреплениях на Красноармейском направлении

Во время нанесения удара тяжелую огнеметную систему подстраховывает группа прикрытия, оберегающая ТОС-1А от вражеских дронов.
Артём Желтиков 2025-11-13 14:03:04
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А 29-й отдельной гвардейской бригады РХБЗ группировки войск «Центр» ликвидировал засевшую в укреплениях пехоту противника на Красноармейском направлении. Об этом сообщил корреспондент «Звезды» Артем Желтиков.

Наводчик-оператор тяжелой огнеметной системы Виталий Кашин отметил, что основная угроза сейчас исходит от вражеских дронов. Он подчеркнул важность прикрытия от подобных атак. 

«Ты знаешь, как парни относятся к своей работе. И сидишь спокойно. Понимаешь, что тебя прикрывают», - говорит Кашин. 

Командир группы прикрытия Дмитрий Гребенников сообщил, что у его людей есть все, чтобы успешно выполнять соответствующие задачи. Это тепловизоры, прицелы ночного видения, дрон-детекторы. Он подчеркнул, что расчет ТОС-1А надеется на группу прикрытия и доверяет ей, потому что находится в боевой машине и сам ничего не видит. 

Ранее сообщалось, что российская «Тосочка» нанесла ночной удар по ВСУ на Краснолиманском направлении. В тот раз были уничтожены группы личного состава противника и ключевые объекты вражеской инфраструктуры.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#РХБЗ #ДНР #спецоперация #тос-1а #красноармейское направление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
2
Микротехнологии для большого флота
3
Стальной рембат 20-ой армии
4
Гражданское судостроение
5
Зеленодольский судостроительный
6
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
8
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
10
«Панцирь». Работа в период СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 