Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А 29-й отдельной гвардейской бригады РХБЗ группировки войск «Центр» ликвидировал засевшую в укреплениях пехоту противника на Красноармейском направлении. Об этом сообщил корреспондент «Звезды» Артем Желтиков.

Наводчик-оператор тяжелой огнеметной системы Виталий Кашин отметил, что основная угроза сейчас исходит от вражеских дронов. Он подчеркнул важность прикрытия от подобных атак.

«Ты знаешь, как парни относятся к своей работе. И сидишь спокойно. Понимаешь, что тебя прикрывают», - говорит Кашин.

Командир группы прикрытия Дмитрий Гребенников сообщил, что у его людей есть все, чтобы успешно выполнять соответствующие задачи. Это тепловизоры, прицелы ночного видения, дрон-детекторы. Он подчеркнул, что расчет ТОС-1А надеется на группу прикрытия и доверяет ей, потому что находится в боевой машине и сам ничего не видит.

Ранее сообщалось, что российская «Тосочка» нанесла ночной удар по ВСУ на Краснолиманском направлении. В тот раз были уничтожены группы личного состава противника и ключевые объекты вражеской инфраструктуры.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.