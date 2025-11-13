МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Кремле назвали нехарактерными для Стубба слова о переговорах с Россией

Ранее экс-президент Финляндии Саули Ниинисте призвал коллег по Евросоюзу брать пример с президента США, который регулярно общается с Владимиром Путиным.
Ян Брацкий 2025-11-13 14:04:11
© Фото: IMAGO, Antti Aimo-Koivisto, www.imago-images.de, Global Look Press

В Кремле назвали заявление президента Финляндии Александра Стубба о перспективах возобновления диалога между Россией и Европой нехарактерными для него. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что до этого глава финского государства принадлежал к лагерю милитаристов.

«Это нехарактерное для него заявление. Он скорее, судя по его публичным высказываниям, до сих пор относился все-таки к лагерю ярких милитаристов», - сказал Песков журналистам.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб, комментируя слова бывшего президента страны Саули Ниинисте, заявил, что диалог между Брюсселем и Москвой в какой-то момент будет возобновлен. Ниинисте до этого призвал своих коллег последовать примеру американского президента Дональда Трампа, который регулярно общается с российским лидером Владимиром Путиным. 

В самой Финляндии Стубба нередко критикуют за его антироссийские высказывания. Так, член оппозиционной партии Армандо Мем советовал президенту принять реальную политику и осознать, что попытка изображения России в роли врага провалилась. Возможно, финский лидер и сам это понимает, поскольку уже допустил отмену антироссийских санкций, но только в случае достижения мирного соглашения по Украине. Отмену всех ограничений сразу политик исключил. По словам Стубба, это не произойдет «по щелчку».

