В Кремле назвали заявление президента Финляндии Александра Стубба о перспективах возобновления диалога между Россией и Европой нехарактерными для него. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что до этого глава финского государства принадлежал к лагерю милитаристов.

«Это нехарактерное для него заявление. Он скорее, судя по его публичным высказываниям, до сих пор относился все-таки к лагерю ярких милитаристов», - сказал Песков журналистам.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб, комментируя слова бывшего президента страны Саули Ниинисте, заявил, что диалог между Брюсселем и Москвой в какой-то момент будет возобновлен. Ниинисте до этого призвал своих коллег последовать примеру американского президента Дональда Трампа, который регулярно общается с российским лидером Владимиром Путиным.

В самой Финляндии Стубба нередко критикуют за его антироссийские высказывания. Так, член оппозиционной партии Армандо Мем советовал президенту принять реальную политику и осознать, что попытка изображения России в роли врага провалилась. Возможно, финский лидер и сам это понимает, поскольку уже допустил отмену антироссийских санкций, но только в случае достижения мирного соглашения по Украине. Отмену всех ограничений сразу политик исключил. По словам Стубба, это не произойдет «по щелчку».