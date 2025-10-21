МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Президент Финляндии Стубб допустил отмену антироссийских санкций

По мнению политика, все будет зависеть от дальнейших событий на Украине.
Константин Денисов 2025-10-21 23:19:21
© Фото: Samuel Corum - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Globallookpress

Президент Финляндии Александр Стубб допустил отмену или ослабление санкций против России в случае достижения мирного соглашения по Украине. Об этом он заявил The Times.

«Если мы начнем с прекращения огня, а затем начнем рассматривать последовательности санкций как цену прекращения Россией военных действий и вывода войск, то я вижу в этом возможность», - сказал Стубб.

В то же время он исключил отмену всех ограничений сразу. По словам финского лидера, это не будет сделано «по щелчку».

Напомним, что президент России и глава Белого дома Дональд Трамп в скором времени должны провести саммит в Будапеште по вопросу урегулирования украинского конфликта. Встрече будут предшествовать переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран Сергея Лаврова и Марко Рубио.

#Украина #Дональд Трамп #санкции #Владимир Путин #Финляндия #Александр Стубб
