За последние сутки США прицельно бьют по «нарколодкам», увеличив общее число атак до девяти. Американская газета WSJ сообщила о готовности наносить воздушные удары уже по аэропортам, морским и даже военным объектам Венесуэлы.

Истребители Су-30 патрулируют небо над Карибским бассейном. Многоцелевые самолеты российского производства являются основой боевой авиации военно-воздушных сил Венесуэлы. Поводом для развертывания сил стали агрессивные маневры со стороны США: американские десантные корабли, эсминцы вошли в радиус южной части карибов, под эгидой объявленной американским лидером Дональдом Трампом войны против наркокартелей.

По словам американских чиновников, знакомых с ситуацией, администрация Трампа определила цели в Венесуэле, в том числе военные объекты, используемые для контрабанды наркотиков. Если президент США решит нанести авиаудары, то, по их словам, эти цели станут четким сигналом для венесуэльского лидера Николаса Мадуро о том, что ему пора уйти.

Сам Трамп не скрывает, что дает зеленый свет ЦРУ на секретные операции в Венесуэле, цель которых дестабилизация нынешнего правительства. Президент боливарианской республики Николас Мадуро, в свою очередь, выдает сенсацию: по его словам, правительству удалось трижды сорвать теракты, которые американская разведка готовила на территории его страны.

«Первый был, когда они пытались устроить взрыв на Площади победы СССР над фашизмом. Второй - когда они пытались атаковать здание, которое было посольством США в Венесуэле», - заявил Мадуро.

Еще одна провокация могла стать настоящим casus beli для Вашингтона - то есть поводом для объявления войны. Мадуро сообщил, что ЦРУ готовило провокацию у берегов Тринидада и Тобаго - планировали взорвать собственные корабли и обвинить во всем Каракас.

Трижды за две недели американские бомбардировщики летали у берегов Венесуэлы. В регион направлен атомный авианосец «Джеральд Форд» - объявленный ВМС США, как «самая боеспособная и смертоносная боевая платформа в мире». И все это для якобы борьбы с наркомафией. И параллельно с силами американскими, внутри Венесуэлы воспряли силы оппозиционные и их лидер, Мария Корина Мачадо, к слову «укравшая», как говорят, СМИ у Трампа Нобелевскую премию мира. По некоторым данным, на премию ее продвигали этнический латинос госсекретарь США Марко Рубио и посол США в ООН Майк Уолтс.

Мачадо активно работает в информационном поле с американскими СМИ, и по сути каждое ее выступление это набор «классических либеральных постулатов» - о репрессиях режима Мадуро и страдающих венесуэльцах, хотя сама Мачадо свободно живет в Каракасе. В недавнем интервью Bloomberg, журналист спросила о ее позиции по американским ударам и о гибели людей. Мачадо переложила вину Мадуро, приветствовала действия США и выдала топ всех ужасов жизни в Венесуэле, настолько абсурдных, что даже в этой истории появились «злые русские» и ХАМАС в одном смысловом ключе.

За месяц до начатой Трампом операции против латиноамериканских наркокартелей, Мария Мачадо проводила переговоры с группировкой «Эль Кагон» - теми самыми экстримистами, с которыми ведет войну Трамп. Она предлагала им пять миллионов долларов и иммунитет за атаку на нефтяные платформы Китая, то есть совершить провокацию международного уровня. Об этом сообщают политики из правящей партии Венесуэлы. По их словам, Мачадо, по сути, связана с группировками, признанными Вашингтоном террористами, и хотела повлиять на поставки нефти, предназначенные для компаний, подконтрольных отдельным представителям американских элит.

« Мачадо 25 лет пытается свергнуть правительство Венесуэлы. Еще в 2004 году она была инициатором открытого референдума против президента Уго Чавеса», - рассказала Таня Диас, второй вице-президент Национальной ассамблеи Венесуэлы 2015-2016 гг.

Западные аналитики предрекают три сценария развития событий, в случае принятия Вашингтоном решения о военном вмешательстве в Венесуэлу. Самый вероятный - ограниченные ракетные или дроновые удары по целям, которые США объявят связанными с торговлей наркотиками. Второй - госпероворот и свержение власти Мадуро. Третий, маловероятный, но все же прогнозируемый - полномасштабная война между США и Венесуэлой.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что не рассматривает возможность нанесения ударов по территории Венесуэлы. Это произошло на фоне сообщений о том, что Вашингтон собирается расширить свою кампанию по борьбе с наркотиками в Карибском бассейне.