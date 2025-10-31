МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС Тринидада и Тобаго рядом с Венесуэлой приведены в состояние боеготовности

Всем военнослужащим и офицерам Береговой охраны приказано вернуться на базы не позднее вечера пятницы.
Виктория Бокий 2025-10-31 23:47:05
© Фото: Rolf Fischerhttp, imagebroker.com#search, Globallookpress

ВС Тринидада и Тобаго привели в состояние полной боевой готовности. Об этом сообщает газета Trinidad Express.

Отмечается, что всем военнослужащим и офицерам Береговой охраны приказано вернуться на базы не позднее вечера пятницы. В меморандуме, разосланном военным Тринидада и Тобаго, говорится, что планируются «не учения».

Известно, что силы обороны этих островных государств неподалеку от Венесуэлы переведены на уровень боевой тревоги «State One Alert Level». Это является высшим уровнем оперативной готовности.

Как пишет издание, местным военнослужащим приказали прибыть на базы к 18.00 по местному времени. Общий сбор назначен на 18:30. Что касается солдат, находящихся в отпусках, на лечении или в процессе увольнения, то они обязаны оставаться по месту официального проживания и быть начеку.

По данным газеты, американский десантный корабль USS Iwo Jima и другие сопровождающие его судна находятся в около 200 километрах от венесуэльского острова Ла-Орчила. Издание Miami Herald делилось информацией, что США могут нанести удары с неба по территории Венесуэлы в ближайшие дни или даже часы.

Ранее американская газета Wall Street Journal сообщала о готовности США наносить воздушные удары уже по аэропортам, морским и даже военным объектам Венесуэлы. Небо над Карибским бассейном патрулируют истребители Су-30. Поводом для развертывания сил стали агрессивные маневры со стороны Соединенных Штатов.

#сша #венесуэла #состояние боеготовности #Тобаго #Тринидада
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 