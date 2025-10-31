ВС Тринидада и Тобаго рядом с Венесуэлой приведены в состояние боеготовности

ВС Тринидада и Тобаго привели в состояние полной боевой готовности. Об этом сообщает газета Trinidad Express.

Отмечается, что всем военнослужащим и офицерам Береговой охраны приказано вернуться на базы не позднее вечера пятницы. В меморандуме, разосланном военным Тринидада и Тобаго, говорится, что планируются «не учения».

Известно, что силы обороны этих островных государств неподалеку от Венесуэлы переведены на уровень боевой тревоги «State One Alert Level». Это является высшим уровнем оперативной готовности.

Как пишет издание, местным военнослужащим приказали прибыть на базы к 18.00 по местному времени. Общий сбор назначен на 18:30. Что касается солдат, находящихся в отпусках, на лечении или в процессе увольнения, то они обязаны оставаться по месту официального проживания и быть начеку.

По данным газеты, американский десантный корабль USS Iwo Jima и другие сопровождающие его судна находятся в около 200 километрах от венесуэльского острова Ла-Орчила. Издание Miami Herald делилось информацией, что США могут нанести удары с неба по территории Венесуэлы в ближайшие дни или даже часы.

Ранее американская газета Wall Street Journal сообщала о готовности США наносить воздушные удары уже по аэропортам, морским и даже военным объектам Венесуэлы. Небо над Карибским бассейном патрулируют истребители Су-30. Поводом для развертывания сил стали агрессивные маневры со стороны Соединенных Штатов.