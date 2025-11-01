МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Россия ввела санкции против высших украинских чиновников

Под специальными экономическими мерами подразумевается блокировка безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России.
Виктория Бокий 2025-11-01 23:50:45
© Фото: Rick Gold, Capital Pictures, Globallookpress

Правительство России ввело экономические санкции против нового премьер-министра Украины Юлии Свириденко. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

Кроме того, под санкциями оказались и другие украинские чиновники. Например, министр финансов Сергей Марченко, глава министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев, экс-министр юстиции Денис Малюська, а также бывший министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Новые меры коснулись и украинского политика Ростислава Шурмы, уполномоченного кабмина по вопросам гендерной политики Екатерины Левченко, бывшего министра Олега Немчинова и исполнительного директора офиса реформ кабмина Украины Татьяны Ковтун. Под специальными экономическими мерами, введенных против перечисленных лиц, подразумевается блокировка безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России, запрет на вывод капитала за пределы Российской Федерации.

Напомним, в июле этого года Верховная рада утвердила на пленарном заседании кандидатуру Юлии Свириденко на должность нового премьер-министра страны. Ранее этот пост занимал Денис Шмыгаль.

