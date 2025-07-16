Верховная рада отправила Шмыгаля в отставку с поста премьер-министра Украины

Верховная рада отправила в отставку Дениса Шмыгаля с поста премьер-министра Украины. Решение поддержал 261 депутат. Трансляция пленарного заседания велась в эфире.

Против не высказался никто, четыре депутата воздержались.

Накануне, 15 июля, Шмыгаль сообщил в своем телеграм-канале о том, что написал заявление об отставке. Тогда же стало известно, что оно уже находится в парламенте и будет рассмотрено в ближайшее время.

Ранее сообщалось о том, что кабинет министров Украины может претерпеть серьезные изменения. Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил на пост премьера кандидатуру Юлии Свириденко.

Кроме того, свою должность оставит и глава Минобороны страны Рустем Умеров, который может стать следующим послом Украины в США.